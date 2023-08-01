В Ростове-на-Дону поймали теневых банкиров, незаконно обогатившихся на 1,3 млрд рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей", — сказала она.

По данным следствия, в период с 2007-го по 2022 год задержанные предоставляли услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, якобы оказывавших услуги по строительству, грузоперевозкам и занимающихся реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти компании и проводились фиктивные транзакции.

При этом преступники использовали многоуровневую цепочку перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За свои услуги они брали процент и за весь период заработали более 1,3 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определённых действий.