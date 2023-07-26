В Росгвардии вскрыли хищение 227 млн при закупке комплексов разминирования

Департамент собственной безопасности Росгвардии и ФСБ обнаружили в системе закупки мобильных комплексов разминирования "Аракс" коррупционную схему, которая нанесла ущерб на 227 миллионов рублей. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы"). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 миллионов рублей", — сказано в сообщении парламентария.

Хинштейн также рассказал о задержании фигурантов. В частности, начальник управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев и генеральный директор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев вместе со своим заместителем Александром Беляковым и прочими подозреваемыми доставлены в Главное военное следственное управление.

Слова депутата подтвердили в СК РФ, сообщив о возбуждении уголовного дела. Как рассказали в ведомстве, уже было допрошено 12 человек, а также проведено порядка 20 обысков. Расследование продолжается.