Обвиняемому в коррупции экс-замглавы Минцифры Паршину сменили меру пресечения на арест
Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Обложка © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"
Московский городской суд удовлетворил представление прокуратуры и изменил меру пресечения экс-замминистру цифрового развития России Максиму Паршину по делу о взятке, заключив его под стражу в зале суда.
Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Видео © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"
"Постановление суда первой инстанции об избрании Паршину меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей", — сказала судья в ходе заседания, удовлетворив просьбу прокуратуры.
Напомним, замглавы Минцифры РФ Максим Паршин был задержан 13 июля. Ему предъявили обвинение в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, гендиректор компании ООО "Бюджетные и финансовые технологии", занимающейся разработкой софта для госсектора, хотел передать чиновнику 3,5 млн рублей за оказание содействия в выделении грантов. В итоге Паршина вместе с бизнесменом Александром Моносовым отправили под домашний арест.