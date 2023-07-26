Регион

Уведомления отключены

26 июля, 12:00

Обвиняемому в коррупции экс-замглавы Минцифры Паршину сменили меру пресечения на арест

Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Максима Паршина

<p>Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowcourts/1729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Московские суды общей юрисдикции"</a></p>

Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Обложка © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"

Московский городской суд удовлетворил представление прокуратуры и изменил меру пресечения экс-замминистру цифрового развития России Максиму Паршину по делу о взятке, заключив его под стражу в зале суда.

Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Видео © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"

"Постановление суда первой инстанции об избрании Паршину меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей", — сказала судья в ходе заседания, удовлетворив просьбу прокуратуры.

Напомним, замглавы Минцифры РФ Максим Паршин был задержан 13 июля. Ему предъявили обвинение в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, гендиректор компании ООО "Бюджетные и финансовые технологии", занимающейся разработкой софта для госсектора, хотел передать чиновнику 3,5 млн рублей за оказание содействия в выделении грантов. В итоге Паршина вместе с бизнесменом Александром Моносовым отправили под домашний арест.

Суд отправил под арест третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"

Суд отправил под арест третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"

Николь Вербер
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Мосгорсуд
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров