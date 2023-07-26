Обвиняемому в коррупции экс-замглавы Минцифры Паршину сменили меру пресечения на арест

Московский городской суд удовлетворил представление прокуратуры и изменил меру пресечения экс-замминистру цифрового развития России Максиму Паршину по делу о взятке, заключив его под стражу в зале суда.

Заседание по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина о взятке. Видео © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"

"Постановление суда первой инстанции об избрании Паршину меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей", — сказала судья в ходе заседания, удовлетворив просьбу прокуратуры.