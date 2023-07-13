Замглавы Минцифры Паршина отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке
Замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин, задержанный сегодня в Москве по подозрению в получении взятки, отправлен под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд столицы.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", — сообщила представитель суда.
Ранее Лайф писал, что в Москве по подозрению в коррупции задержали замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, генеральный директор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов хотел передать Паршину 3,5 миллиона рублей в ресторане в центре Москвы за помощь в выделении грантов. Фирма Моносова занималась разработкой софта для госсектора. Сам бизнесмен также арестован.