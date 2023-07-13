Замглавы Минцифры Паршина отправили под домашний арест

Замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин, задержанный сегодня в Москве по подозрению в получении взятки, отправлен под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд столицы.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", — сообщила представитель суда.