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13 июля, 15:07

Замглавы Минцифры РФ Паршин задержан по подозрению в коррупции

В Москве задержан замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщили в СК РФ.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", — говорится в сообщении.

В отношении Паршина проводится расследование, подтвердили в Минцифры. Ведомство оказывает правоохранительным органам содействие.

Как уточняет ТАСС, заместителю министра предъявлено обвинение. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

В Красноярском крае на руководителя уголовного розыска возбудили дело о взятке

В Красноярском крае на руководителя уголовного розыска возбудили дело о взятке

А ранее сегодня стало известно, что бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. Сейчас экс-сенатор проходит по делу о закупках медицинского оборудования.

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ТАСС / Дмитрий Ефремов

Александра Вишнякова
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