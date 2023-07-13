Замглавы Минцифры РФ Паршин задержан по подозрению в коррупции
В Москве задержан замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщили в СК РФ.
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", — говорится в сообщении.
В отношении Паршина проводится расследование, подтвердили в Минцифры. Ведомство оказывает правоохранительным органам содействие.
Как уточняет ТАСС, заместителю министра предъявлено обвинение. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.
А ранее сегодня стало известно, что бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. Сейчас экс-сенатор проходит по делу о закупках медицинского оборудования.
ТАСС / Дмитрий Ефремов