Замглавы Минцифры РФ Паршин задержан по подозрению в коррупции

В Москве задержан замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщили в СК РФ.

А ранее сегодня стало известно, что бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. Сейчас экс-сенатор проходит по делу о закупках медицинского оборудования.