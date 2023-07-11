В Красноярском крае на руководителя уголовного розыска возбудили дело о взятке

Начальник управления уголовного розыска МВД Красноярского края Андрей Иванов задержан по подозрению в коррупции. Об этом информирует во вторник, 11 июля, пресс-служба краевой прокуратуры.

По делу проходят сразу несколько сотрудников полицейского главка. По версии следствия, подозреваемые получали от предпринимателя средства за обеспечение правопорядка на территории одного из рынков Красноярска и передавали их начальнику управления уголовного розыска. Речь идёт о сумме более одного миллиона рублей.

"В отношении начальника управления уголовного розыска возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), его посредников — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Одному из посредников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — информирует пресс-служба прокуратуры.

В сообщении ведомства не указаны имена и фамилии, но, по данным сайта регионального ГУ МВД России, управление уголовного розыска возглавляет Андрей Иванов, родившийся в Красноярске в 1977 году.