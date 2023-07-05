Трое сотрудников УФСИН в Крыму построили бизнес на подпольных передачках для арестантов

Как рассказали в ведомстве, с 2022 года компания из Санкт-Петербурга ежедневно доставляла посылки содержащимся в СИЗО. Директор этой фирмы создала интернет-магазин для выбора и покупки соответствующих товаров. Впоследствии выяснилось, что первый замначальника управления УФСИН вместе с подчинёнными получал от предпринимательницы взятки за провоз посылок для арестантов без досмотра. В итоге замначальника управления и глава компании были задержаны в Северной столице, сейчас их этапируют в Симферополь. Двое руководителей СИЗО были задержаны в Крыму.