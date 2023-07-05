Трое сотрудников УФСИН в Крыму построили бизнес на подпольных передачках для арестантов
В Крыму сразу трёх сотрудников УФСИН задержали по подозрению в получении взяток
Сразу трёх сотрудников УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержали по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Задержание трёх сотрудников УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю. Видео © СКР по Крыму и Севастополю
Как рассказали в ведомстве, с 2022 года компания из Санкт-Петербурга ежедневно доставляла посылки содержащимся в СИЗО. Директор этой фирмы создала интернет-магазин для выбора и покупки соответствующих товаров. Впоследствии выяснилось, что первый замначальника управления УФСИН вместе с подчинёнными получал от предпринимательницы взятки за провоз посылок для арестантов без досмотра. В итоге замначальника управления и глава компании были задержаны в Северной столице, сейчас их этапируют в Симферополь. Двое руководителей СИЗО были задержаны в Крыму.
"В настоящее время управлением по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из УФСБ устанавливаются иные участники преступной схемы и все обстоятельства совершённых коррупционных преступлений", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв арестован на два месяца за мошенничество при ремонте здания МВД. Он взял в качестве взятки шесть миллионов рублей.
Кадр из видео СКР по Крыму и Севастополю