Чиновника из госэкспертизы Росгвардии поймали на взятке в 6 млн рублей

Заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв взят под арест на два месяца за мошенничество при ремонте здания МВД. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"По предварительным данным, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы", — написал он в телеграм-канале.

По данным следствия, именно Снегирёв составил подложное экспертное заключение, получив за это откат в шесть миллионов рублей. Заказчики перечислили деньги на счёт компании, где работают родственники чиновника. В кабинете и доме Снегирёва уже прошли обыски, уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Кроме того, фигурантами дела являются экс-начальник управления организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО "Энергострой" Максим Иванов. По словам Хинштейна, это не последнее дело "в череде разоблачений "оборотней" внутри Росгвардии".