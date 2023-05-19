В Подмосковье высокопоставленный налоговик попался на взятках от бизнеса

В подмосковном Серпухове задержали главу межрайонной налоговой инспекции и его подчинённых. Их подозревают в получении крупных взяток — в несколько миллионов. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в получении взяток", — сказано в сообщении.

Всего насчитывается пять эпизодов получения взяток руководителем инспекции. Ранее задержали троих его подчинённых и посредника. Также возбуждены уголовные дела в отношении четырёх человек, которые давали взятки.

Уточняется, что бизнесмены в 2022 году передали подозреваемым от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных налогов, которые не были уплачены раньше. Четыре фигуранта находятся в СИЗО, столько же отпустили под подписку о невыезде.