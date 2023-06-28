Мэр закрытого города в Башкирии выписал себе премий на 1,3 млн рублей
Глава Межгорья Вячеслав Калугин выписал себе премий на 1,3 млн, он задержан
Вячеслав Калугин. Фото © VK / Вячеслав Калугин
Глава закрытого башкирского города Межгорье Вячеслав Калугин присвоил себе более одного миллиона рублей из бюджета, выписав их в качестве премий в течение полугода. Об этом сообщает SHOT.
Как полагает следствие, 41-летний врио главы администрации города шесть раз назначил себе денежное вознаграждение за пять месяцев работы в 2021 году. В общей сложности сумма составила почти 1,3 миллиона рублей. С горсоветом решения он не согласовывал, а подписывал документы единолично.
Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Калугин задержан, ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв арестован на два месяца за мошенничество при ремонте здания МВД. Он взял в качестве взятки шесть миллионов рублей.