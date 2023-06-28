Мэр закрытого города в Башкирии выписал себе премий на 1,3 млн рублей

Глава закрытого башкирского города Межгорье Вячеслав Калугин присвоил себе более одного миллиона рублей из бюджета, выписав их в качестве премий в течение полугода. Об этом сообщает SHOT.

Как полагает следствие, 41-летний врио главы администрации города шесть раз назначил себе денежное вознаграждение за пять месяцев работы в 2021 году. В общей сложности сумма составила почти 1,3 миллиона рублей. С горсоветом решения он не согласовывал, а подписывал документы единолично.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Калугин задержан, ему грозит до 10 лет колонии.