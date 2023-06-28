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28 июня, 12:06

Мэр закрытого города в Башкирии выписал себе премий на 1,3 млн рублей

Глава Межгорья Вячеслав Калугин выписал себе премий на 1,3 млн, он задержан

<p>Вячеслав Калугин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id593980155" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслав Калугин</a></p>

Вячеслав Калугин. Фото © VK / Вячеслав Калугин

Глава закрытого башкирского города Межгорье Вячеслав Калугин присвоил себе более одного миллиона рублей из бюджета, выписав их в качестве премий в течение полугода. Об этом сообщает SHOT.

Как полагает следствие, 41-летний врио главы администрации города шесть раз назначил себе денежное вознаграждение за пять месяцев работы в 2021 году. В общей сложности сумма составила почти 1,3 миллиона рублей. С горсоветом решения он не согласовывал, а подписывал документы единолично.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Калугин задержан, ему грозит до 10 лет колонии.

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Ранее сообщалось, что заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв арестован на два месяца за мошенничество при ремонте здания МВД. Он взял в качестве взятки шесть миллионов рублей.

Татьяна Миссуми
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