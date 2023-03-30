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30 марта, 14:45

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

СК: Замгубернатора НАО задержали по подозрению во взяточничестве

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение", — говорится в сообщении.

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Сумма взятки составила два миллиона рублей. В отношении подчинённого замгубернатора возбуждено уголовное дело о посредничестве в её получении. Сегодня обоих подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Проводятся следственные действия.

СК не называет имени чиновника, но ТАСС ранее сообщил о задержании по подозрению в коррупции замгубернатора НАО Андрея Блощинского.

Лайф писал, что Басманный суд Москвы арестовал ранее задержанных за взятку замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Каждому грозит более десяти лет тюрьмы.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Никонов
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