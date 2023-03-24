"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

24 марта, 16:02

Генерал и полковник ФТС арестованы по делу о взятках

Суд арестовал двух высокопоставленных чиновников ФТС — Беглова и Алеева

<p>Александр Беглов и Александр Алеев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Александр Щербак</p>

Александр Беглов и Александр Алеев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Александр Щербак

Басманный суд Москвы арестовал ранее задержанных за взятку замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток", — вынес решение судья.

На аналогичный срок отправлен в СИЗО и Алеев. Генерал и полковник ФТС стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере, каждому грозит более десяти лет тюрьмы. Обвинения также предъявлены двум бизнесменам — Дмитрию Красногорскому и Артёму Бережному. Первый был посредником в даче взятки, второй передавал деньги.

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 28 млн рублей

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 28 млн рублей

Напомним, в Москве за взятку задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • фтс
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров