Генерал и полковник ФТС арестованы по делу о взятках
Суд арестовал двух высокопоставленных чиновников ФТС — Беглова и Алеева
Александр Беглов и Александр Алеев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Александр Щербак
Басманный суд Москвы арестовал ранее задержанных за взятку замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток", — вынес решение судья.
На аналогичный срок отправлен в СИЗО и Алеев. Генерал и полковник ФТС стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере, каждому грозит более десяти лет тюрьмы. Обвинения также предъявлены двум бизнесменам — Дмитрию Красногорскому и Артёму Бережному. Первый был посредником в даче взятки, второй передавал деньги.
Напомним, в Москве за взятку задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.