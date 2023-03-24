Генерал и полковник ФТС арестованы по делу о взятках

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток", — вынес решение судья.

На аналогичный срок отправлен в СИЗО и Алеев. Генерал и полковник ФТС стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере, каждому грозит более десяти лет тюрьмы. Обвинения также предъявлены двум бизнесменам — Дмитрию Красногорскому и Артёму Бережному. Первый был посредником в даче взятки, второй передавал деньги.