Двух высокопоставленных сотрудников таможни задержали в Москве
В Москве два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, задержанные — замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.
Другие подробности дела не приводятся.
А ранее по подозрению в получении взятки был задержан экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко. Сергиенко занимал должность главы округа с 2018 по 2021 год.
ТАСС / Евгений Епанчинцев