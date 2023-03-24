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24 марта, 07:36

Двух высокопоставленных сотрудников таможни задержали в Москве

В Москве два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, задержанные — замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.

Другие подробности дела не приводятся.

Глава Минсельхоза Карелии задержан по делу о взятке

Глава Минсельхоза Карелии задержан по делу о взятке

А ранее по подозрению в получении взятки был задержан экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко. Сергиенко занимал должность главы округа с 2018 по 2021 год.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Александра Вишнякова
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