Двух высокопоставленных сотрудников таможни задержали в Москве

В Москве два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, задержанные — замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.

Другие подробности дела не приводятся.