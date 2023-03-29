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29 марта, 15:35

В Брянской области опровергли сообщения о задержании трёх вице-губернаторов за взятки

<p>Николай Симоненко, Елена Егорова, Татьяна Кулешова (слева направо). Коллаж © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Николай Симоненко, Елена Егорова, Татьяна Кулешова (слева направо). Коллаж © t.me / shot_shot

В Брянской области опровергли сообщения СМИ о задержании за взятки трёх заместителей губернатора региона Александра Богомаза, а именно Николая Симоненко, Татьяны Кулешовой, Елены Егоровой.

Как пишет SHOT, на местах назвали информацию фейком и рассказали, что Кулешова находится в командировке, на слухи о Егоровой был ответ: "Ха-ха. Не владеем информацией". А в качестве опровержения по Симоненко областное правительство разместило в телеграм-канале его фотографии со стройки.

Замгубернатора Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста. Фото © t.me / "Брянская область. Оперативно"

Замгубернатора Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста. Фото © t.me / "Брянская область. Оперативно"

"Заместитель губернатора Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста", — говорится в посте, опубликованном сегодня.

Суд в Уфе вынес приговор военкому за взятки от хоккеистов-уклонистов

Суд в Уфе вынес приговор военкому за взятки от хоккеистов-уклонистов

Ранее сообщалось, что временно исполняющие обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Татьяна Миссуми
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