В Брянской области опровергли сообщения о задержании трёх вице-губернаторов за взятки
Николай Симоненко, Елена Егорова, Татьяна Кулешова (слева направо). Коллаж © t.me / shot_shot
В Брянской области опровергли сообщения СМИ о задержании за взятки трёх заместителей губернатора региона Александра Богомаза, а именно Николая Симоненко, Татьяны Кулешовой, Елены Егоровой.
Как пишет SHOT, на местах назвали информацию фейком и рассказали, что Кулешова находится в командировке, на слухи о Егоровой был ответ: "Ха-ха. Не владеем информацией". А в качестве опровержения по Симоненко областное правительство разместило в телеграм-канале его фотографии со стройки.
Замгубернатора Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста. Фото © t.me / "Брянская область. Оперативно"
"Заместитель губернатора Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста", — говорится в посте, опубликованном сегодня.
Ранее сообщалось, что временно исполняющие обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.