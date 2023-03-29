В Брянской области опровергли сообщения о задержании трёх вице-губернаторов за взятки

В Брянской области опровергли сообщения СМИ о задержании за взятки трёх заместителей губернатора региона Александра Богомаза, а именно Николая Симоненко, Татьяны Кулешовой, Елены Егоровой.

Как пишет SHOT, на местах назвали информацию фейком и рассказали, что Кулешова находится в командировке, на слухи о Егоровой был ответ: "Ха-ха. Не владеем информацией". А в качестве опровержения по Симоненко областное правительство разместило в телеграм-канале его фотографии со стройки.