В Брянской области задержали сразу двух заместительниц губернатора
Врио брянского замглавы Егорова и Кулешова задержаны по подозрению во взятках
Врио заместителя брянского губернатора Елена Егорова. Обложка © Правительство Брянской области
Временно исполняющие обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"В отношении врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны", — сказал собеседник агентства.
Против них возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.
А ранее заместителю командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 28 миллионов рублей.