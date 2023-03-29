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29 марта, 10:52

В Брянской области задержали сразу двух заместительниц губернатора

Врио брянского замглавы Егорова и Кулешова задержаны по подозрению во взятках

<p>Врио заместителя брянского губернатора Елена Егорова. Обложка © Правительство Брянской области</p>

Врио заместителя брянского губернатора Елена Егорова. Обложка © Правительство Брянской области

Временно исполняющие обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"В отношении врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны", — сказал собеседник агентства.

Против них возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

Генерал и полковник ФТС арестованы по делу о взятках

Генерал и полковник ФТС арестованы по делу о взятках

А ранее заместителю командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 28 миллионов рублей.

Андрей Бражников
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