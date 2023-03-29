Суд в Уфе вынес приговор военкому за взятки от хоккеистов-уклонистов
Уфимский военком Выропаев получил 6 лет условно и штраф за взятки от хоккеистов-уклонистов
Уфимский военком, который за взятку помог троим экс-хоккеистам "Салавата Юлаева" уклониться от службы в ВС РФ, получил шесть лет условно и штраф в 1,8 миллиона рублей. Видео с судебного заседания публикует SHOT.
Уфимский военком осуждён за взятки. Видео © T.me / SHOT
"Ко мне пришло полное осознание тех действий, которые были мной совершены. Армия является школой мужества, жизни, где военная служба делает из юношей настоящих мужчин", — обратился к судье обвиняемый.
Константин Выропаев занимал пост начальника отделения подготовки и призыва граждан, но был арестован осенью прошлого года. Следствие установило, что военком вместе с экс-сотрудником ГИБДД Фаритом Самигуллиным помогал спортсменам получить военные билеты, взятка достигала 170 тысяч рублей с человека. Донёс на Выропаева один из "клиентов" — экс-футболиста молодежной команды "Уфы" Дмитрий Белозёров.
Также на скамье подсудимых оказалась жена военкома, которая помогала мужу искать "клиентов". Она получила три года условно и штраф в 510 тысяч рублей. Женщина попросила суд не отправлять её в тюрьму, так как у неё двое детей.
Напомним, летом 2022 года три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии. Михаилу Воробьёву и Владиславу Лукину назначен штраф в размере двух миллионов рублей с каждого, а Анвар Сулейманов получил пять лет условно. Все трое являются воспитанниками уфимского "Салавата Юлаева". Они получили военные билеты при содействии экс-сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года.
T.me / SHOT