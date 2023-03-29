Суд в Уфе вынес приговор военкому за взятки от хоккеистов-уклонистов

Уфимский военком, который за взятку помог троим экс-хоккеистам "Салавата Юлаева" уклониться от службы в ВС РФ, получил шесть лет условно и штраф в 1,8 миллиона рублей. Видео с судебного заседания публикует SHOT.

Уфимский военком осуждён за взятки. Видео © T.me / SHOT

"Ко мне пришло полное осознание тех действий, которые были мной совершены. Армия является школой мужества, жизни, где военная служба делает из юношей настоящих мужчин", — обратился к судье обвиняемый.

Константин Выропаев занимал пост начальника отделения подготовки и призыва граждан, но был арестован осенью прошлого года. Следствие установило, что военком вместе с экс-сотрудником ГИБДД Фаритом Самигуллиным помогал спортсменам получить военные билеты, взятка достигала 170 тысяч рублей с человека. Донёс на Выропаева один из "клиентов" — экс-футболиста молодежной команды "Уфы" Дмитрий Белозёров.