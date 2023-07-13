Суд арестовал бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину
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Бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. До этого она была заместителем главы регионального Минздрава. Сейчас Петина проходит по делу о закупках медицинского оборудования.
Ранее Лайф писал, что суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей.