Суд арестовал бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину

Бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. До этого она была заместителем главы регионального Минздрава. Сейчас Петина проходит по делу о закупках медицинского оборудования.