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13 июля, 13:38

Суд арестовал бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Петина являлась членом Совфеда с 2020 года, в 2022-м её полномочия были прекращены. До этого она была заместителем главы регионального Минздрава. Сейчас Петина проходит по делу о закупках медицинского оборудования.

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Иван Косицын
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