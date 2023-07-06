Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели под домашний арест
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Суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат Александр Обозов.
В беседе с ТАСС правозащитник уточнил, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Митволя на постановление Красноярского краевого суда о продлении бизнесмену срока содержания под стражей.
"Суд решение отменил и принял новое, в котором отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске", — заявил Обозов.
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Напомним, Митволь был задержан в начале июня прошлого года в московском аэропорту Внуково по делу о хищении 900 миллионов рублей. Помощница бизнесмена утверждала, что его остановили на таможне из-за проблем с документами и летел он в Турцию. Затем стало известно, что он арестован, а ещё заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению денежных средств. В феврале его перевели в тюремную больницу с пневмонией. А уже в марте Митволя перевели из больницы в СИЗО Красноярска.