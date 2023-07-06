Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели под домашний арест

Суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат Александр Обозов.

В беседе с ТАСС правозащитник уточнил, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Митволя на постановление Красноярского краевого суда о продлении бизнесмену срока содержания под стражей.