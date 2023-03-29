Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели из больницы в СИЗО Красноярска
Бывший замглавы Росприроднадзора бизнесмен Олег Митволь. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Бывший замглавы Росприроднадзора бизнесмен Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, переведён из Краевой туберкулёзной больницы в СИЗО № 1 Красноярска. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, его состояние удовлетворительное.
"В связи с тем, что Митволь <…> отказался от дальнейшего медицинского обследования в ведомственной больнице, он был переведён в следственный изолятор, где продолжит находиться под наблюдением медицинских работников СИЗО. В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное", — приводит агентство сообщение ФСИН.
Митволь получил в полном объёме всё необходимое лечение и жалоб на содержание в больнице не высказывал, добавили в ведомстве.
Под землёй пропал миллиард: Почему экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю грозит до 10 лет заключения
Напомним, Митволь был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту Внуково по делу о хищении 900 миллионов рублей. Помощница бизнесмена утверждала, что его остановили на таможне из-за проблем с документами и летел он в Турцию. Затем стало известно, что он арестован, а ещё заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению 900 млн. В феврале его перевели в тюремную больницу с пневмонией.