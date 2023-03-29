Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели из больницы в СИЗО Красноярска

Бывший замглавы Росприроднадзора бизнесмен Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, переведён из Краевой туберкулёзной больницы в СИЗО № 1 Красноярска. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, его состояние удовлетворительное.

"В связи с тем, что Митволь <…> отказался от дальнейшего медицинского обследования в ведомственной больнице, он был переведён в следственный изолятор, где продолжит находиться под наблюдением медицинских работников СИЗО. В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное", — приводит агентство сообщение ФСИН.