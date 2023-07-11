В Красноярске главу стройфирмы выпустили из СИЗО по делу о хищении 391 млн

Егорова отпустили из СИЗО, заменив меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. 71-летний глава строительной компании полностью возместил ущерб в размере более 391 миллиона рублей, также сыграли роль возраст и состояние здоровья мужчины. Кроме того, Егоров сотрудничал со следствием и дал показания.

В середине мая Егоров был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланском. По версии следствия, по указанию Егорова был привлечён оценщик, который завысил стоимость строительства образовательного учреждения на 391 миллион рублей. По делу также были задержаны оценщик и дочь Егорова, которая в компании занимала должность главного бухгалтера.