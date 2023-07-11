В Красноярске главу стройфирмы выпустили из СИЗО по делу о хищении 391 млн
В Красноярске суд изменил меру пресечения гендиректору стройфирмы Егорову
Гендиректору строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, изменили меру пресечения. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Красноярска, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Суд изменил меру пресечения гендиректору строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову. Видео © t.me / krpronws
Егорова отпустили из СИЗО, заменив меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. 71-летний глава строительной компании полностью возместил ущерб в размере более 391 миллиона рублей, также сыграли роль возраст и состояние здоровья мужчины. Кроме того, Егоров сотрудничал со следствием и дал показания.
В середине мая Егоров был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланском. По версии следствия, по указанию Егорова был привлечён оценщик, который завысил стоимость строительства образовательного учреждения на 391 миллион рублей. По делу также были задержаны оценщик и дочь Егорова, которая в компании занимала должность главного бухгалтера.
Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей.
t.me / krpronws