Суд Екатеринбурга не стал арестовывать заведующую детсадом, куда ходил убитый мальчик

В Екатеринбурге запретили определённые действия заведующей детским садом, который посещал убитый шестилетний мальчик. Женщину не стали заключать под стражу. Такое решение принял Ленинский районный суд, пишет Ura.ru.

Заведующей детским садом, в который ходил убитый в Екатеринбурге мальчик, избрали меру пресечения. Видео © VK / Ura.ru

"Запретить на время предварительного расследования общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней", — приводит издание решение суда.