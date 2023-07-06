Суд Екатеринбурга не стал арестовывать заведующую детсадом, куда ходил убитый мальчик
В Екатеринбурге выбрали меру пресечения главе детсада, куда ходил убитый мальчик
В Екатеринбурге запретили определённые действия заведующей детским садом, который посещал убитый шестилетний мальчик. Женщину не стали заключать под стражу. Такое решение принял Ленинский районный суд, пишет Ura.ru.
Заведующей детским садом, в который ходил убитый в Екатеринбурге мальчик, избрали меру пресечения. Видео © VK / Ura.ru
"Запретить на время предварительного расследования общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней", — приводит издание решение суда.
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Ранее Лайф писал о том, что в Екатеринбурге задержаны заведующая детским садом и специалист управления соцполитики. Они проходят по уголовному делу о халатности в связи с убийством шестилетнего мальчика.
Напомним, в конце июня в Екатеринбурге после сообщения о пропаже шестилетнего мальчика начались его поиски, в ходе которых тело ребёнка обнаружили в сумке в гараже рядом с домом. По некоторым данным, мальчик скончался ещё 3 декабря 2022 года. По делу об убийстве задержана опекунша ребёнка. Несколько месяцев с момента его смерти она получала пособие на мальчика и даже сообщала его отцу, что с ним якобы всё в порядке.