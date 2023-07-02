Стала известна точная дата смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Следователям удалось установить точную дату смерти шестилетнего мальчика, найденного мёртвым в Екатеринбурге 29 июня. По данным kp.ru , мальчик погиб 3 декабря 2022 года. Всё это время его тело хранилось в гараже приёмной семьи.

"Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Н. (опекунша, подозреваемая в убийстве. — Прим. Лайфа) отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело", — пишет сайт со ссылкой на осведомлённый источник.