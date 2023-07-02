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1 июля, 22:40

Стала известна точная дата смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Kp.ru: Установлена точная дата смерти мальчика, найденного в гараже на Урале

<p>Стихийный мемориал у дома погибшего в Екатеринбурге мальчика. Обложка © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Mf871ErPNvU" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> EANews</a></p>

Стихийный мемориал у дома погибшего в Екатеринбурге мальчика. Обложка © YouTube / EANews

Следователям удалось установить точную дату смерти шестилетнего мальчика, найденного мёртвым в Екатеринбурге 29 июня. По данным kp.ru, мальчик погиб 3 декабря 2022 года. Всё это время его тело хранилось в гараже приёмной семьи.

"Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Н. (опекунша, подозреваемая в убийстве. — Прим. Лайфа) отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело", — пишет сайт со ссылкой на осведомлённый источник.

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Напомним, шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем Екатеринбургом, нашли мёртвым. Оказалось, малыш погиб ещё в декабре. По делу об убийстве была задержана опекунша мальчика, кроме того, у неё забрали остальных детей — трёх родных и двух приёмных. При этом женщина считает своё задержание несправедливым. Соцработники, в свою очередь, полгода "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание.

Оксана Попова
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