В Екатеринбурге задержали директора детсада, в который ходил убитый мальчик

В Екатеринбурге задержаны специалист управления соцполитики и заведующий детским садом. Они проходят по уголовному делу о халатности в связи с резонансным убийством шестилетнего мальчика.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбуждённого в связи с убийством малолетнего ребёнка, третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области задержаны сотрудник детского сада и специалист опеки и попечительства", — рассказал и. о. главы СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.