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6 июля, 07:47
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В Екатеринбурге задержали директора детсада, в который ходил убитый мальчик

В Екатеринбурге задержаны специалист управления соцполитики и заведующий детским садом. Они проходят по уголовному делу о халатности в связи с резонансным убийством шестилетнего мальчика.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбуждённого в связи с убийством малолетнего ребёнка, третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области задержаны сотрудник детского сада и специалист опеки и попечительства", — рассказал и. о. главы СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Слёзы и надгробие без даты смерти: Сотни екатеринбуржцев пришли проститься с убитым опекуншей мальчиком

Слёзы и надгробие без даты смерти: Сотни екатеринбуржцев пришли проститься с убитым опекуншей мальчиком

Напомним, в конце июня в Екатеринбурге сообщили о пропаже шестилетнего ребёнка. Через некоторое время, 29 июня, тело мальчика нашли в сумке в гараже рядом с домом. По делу об убийстве задержана опекунша ребёнка, её арестовали до 26 августа. Выяснилось, что мальчик погиб ещё 3 декабря 2022 года: женщина полгода получала пособие на ребёнка, а соцработники "не замечали" его пропажи. Опекунша также заверяла отца мальчика, что ребёнок в порядке.

Обложка ©

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Илья Суриков
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