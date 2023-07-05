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5 июля, 09:00
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Слёзы и надгробие без даты смерти: Сотни екатеринбуржцев пришли проститься с убитым опекуншей мальчиком

В Екатеринбурге простились с ребёнком, в убийстве которого подозревают опекуншу

<p>Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В Екатеринбурге простились с шестилетним мальчиком, в убийстве которого обвиняется его опекунша. На траурную церемонию в мечети собрались сотни местных жителей, которых потрясла страшная расправа.

Некоторые не могут сдержать слёз. В руках у людей, пришедших на церемонию прощания, цветы и детские игрушки. Разместить их около погибшего мальчика не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище. Изначально предполагалось, что прощание с ребёнком продлится три часа, однако из-за жары его пришлось сократить до одного часа.

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Тело ребёнка, закрытое зелёным покрывалом, по мусульманским традициям поместили под навес не в гробу, а на специальной доске-носилке. В изголовье — надгробная плита с именем и датой рождения. Точной даты смерти на ней не указано, есть только месяц и год — декабрь 2022-го, поскольку до сих пор неизвестно, когда конкретно и как погиб мальчик. Похоронят ребёнка на мусульманском кладбище в селе Горный Щит под Екатеринбургом.

Напомним, 27 июня появились сообщения о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже рядом с домом. По делу об убийстве задержана опекунша малыша Вероника Н., суд арестовал её до 26 августа. Женщина полгода получала пособие на ребёнка, а соцработники "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание. По данным следствия, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Сейчас из семьи изъяты оставшиеся пятеро детей, двое из которых тоже приёмные.

Стала известна точная дата смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Стала известна точная дата смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Иван Косицын
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