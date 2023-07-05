Слёзы и надгробие без даты смерти: Сотни екатеринбуржцев пришли проститься с убитым опекуншей мальчиком
В Екатеринбурге простились с ребёнком, в убийстве которого подозревают опекуншу
Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
В Екатеринбурге простились с шестилетним мальчиком, в убийстве которого обвиняется его опекунша. На траурную церемонию в мечети собрались сотни местных жителей, которых потрясла страшная расправа.
Некоторые не могут сдержать слёз. В руках у людей, пришедших на церемонию прощания, цветы и детские игрушки. Разместить их около погибшего мальчика не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище. Изначально предполагалось, что прощание с ребёнком продлится три часа, однако из-за жары его пришлось сократить до одного часа.
Тело ребёнка, закрытое зелёным покрывалом, по мусульманским традициям поместили под навес не в гробу, а на специальной доске-носилке. В изголовье — надгробная плита с именем и датой рождения. Точной даты смерти на ней не указано, есть только месяц и год — декабрь 2022-го, поскольку до сих пор неизвестно, когда конкретно и как погиб мальчик. Похоронят ребёнка на мусульманском кладбище в селе Горный Щит под Екатеринбургом.
Напомним, 27 июня появились сообщения о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже рядом с домом. По делу об убийстве задержана опекунша малыша Вероника Н., суд арестовал её до 26 августа. Женщина полгода получала пособие на ребёнка, а соцработники "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание. По данным следствия, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Сейчас из семьи изъяты оставшиеся пятеро детей, двое из которых тоже приёмные.