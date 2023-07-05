Слёзы и надгробие без даты смерти: Сотни екатеринбуржцев пришли проститься с убитым опекуншей мальчиком

В Екатеринбурге простились с шестилетним мальчиком, в убийстве которого обвиняется его опекунша. На траурную церемонию в мечети собрались сотни местных жителей, которых потрясла страшная расправа.

Некоторые не могут сдержать слёз. В руках у людей, пришедших на церемонию прощания, цветы и детские игрушки. Разместить их около погибшего мальчика не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище. Изначально предполагалось, что прощание с ребёнком продлится три часа, однако из-за жары его пришлось сократить до одного часа.