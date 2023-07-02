"Хочу посмотреть жене в глаза": Муж рассказал об опекунше погибшего на Урале мальчика

Муж Вероники Н. из Екатеринбурга, которую подозревают в убийстве приёмного сына, признался, что не знал о жестоком отношении женщины к ребёнку, и верил, что взять мальчика и его сестру под опеку она решила из благих намерений. Об этом пишет kp.ru.

"Хотела помочь детям. Никакой финансовой выгоды тут нет. Вы видели, какие там выплаты (семья получала около 11 тысяч рублей в месяц за мальчика. — Прим. Лайфа)? Это большие деньги, что-ли?" — сказал Александр.

Сам он практически не бывал дома, последнее время служил в зоне спецоперации. Весной приезжал всего на несколько дней. Отсутствие ребёнка супруга объяснила тем, что он якобы остался у подруги. Всего в семье было шестеро детей. Мужчине опека вернёт троих из них, а на двоих приёмных прав у него нет.