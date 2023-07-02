"Хочу посмотреть жене в глаза": Муж рассказал об опекунше погибшего на Урале мальчика
Муж опекунши погибшего в Екатеринбурге мальчика: Хочу посмотреть жене в глаза
Вероника Н. с мужем. Фото © Личная страница в соцсети
Муж Вероники Н. из Екатеринбурга, которую подозревают в убийстве приёмного сына, признался, что не знал о жестоком отношении женщины к ребёнку, и верил, что взять мальчика и его сестру под опеку она решила из благих намерений. Об этом пишет kp.ru.
"Хотела помочь детям. Никакой финансовой выгоды тут нет. Вы видели, какие там выплаты (семья получала около 11 тысяч рублей в месяц за мальчика. — Прим. Лайфа)? Это большие деньги, что-ли?" — сказал Александр.
Сам он практически не бывал дома, последнее время служил в зоне спецоперации. Весной приезжал всего на несколько дней. Отсутствие ребёнка супруга объяснила тем, что он якобы остался у подруги. Всего в семье было шестеро детей. Мужчине опека вернёт троих из них, а на двоих приёмных прав у него нет.
Александр надеется на скорую встречу с женой в СИЗО, чтобы "для начала ей в глаза посмотреть". Он хочет узнать у супруги, почему так произошло и как мог умереть мальчик.
Напомним, 27 июня появились сообщения о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже рядом с домом. По делу об убийстве задержана опекунша малыша Вероника Н., суд арестовал её до 26 августа. Женщина полгода получала пособие на ребёнка, а соцработники "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание. По данным следствия, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре прошлого года. Сейчас из семьи изъяты оставшиеся пятеро детей, двое из которых — тоже приёмные.