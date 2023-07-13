Бизнесмен Моносов арестован по делу о даче взятки замглавы Минцифры

Генерального директора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова отправили под домашний арест до 12 сентября. Как сообщает телеграм-канала Mash, это связано с делом о даче взятки заместителю главы Минцифры Максиму Паршину. Решение о мере пресечения принял Басманный районный суд Москвы.

Моносов в зале суда. Видео © Предоставлено LIFE

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", — отметили в суде.

На данный момент постановление в законную силу не вступило.