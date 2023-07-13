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13 июля, 19:00

Бизнесмен Моносов арестован по делу о даче взятки замглавы Минцифры

Генерального директора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова отправили под домашний арест до 12 сентября. Как сообщает телеграм-канала Mash, это связано с делом о даче взятки заместителю главы Минцифры Максиму Паршину. Решение о мере пресечения принял Басманный районный суд Москвы.

Моносов в зале суда. Видео © Предоставлено LIFE

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", — отметили в суде.

На данный момент постановление в законную силу не вступило.

Распределитель миллиардов: Что известно о задержанном за взятку замглавы Минцифры Паршине

Распределитель миллиардов: Что известно о задержанном за взятку замглавы Минцифры Паршине

Ранее Лайф писал, что в Москве по подозрению в коррупции задержали замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, Моносов хотел передать Паршину 3,5 миллиона рублей в ресторане в центре Москвы за помощь в выделении грантов. Фирма Моносова занималась разработкой софта для госсектора.

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Предоставлено LIFE

Никита Осипов
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