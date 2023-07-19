Суд отправил под арест третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"

Ещё одного предполагаемого администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Дениса Савинского арестовали по делу о вымогательстве. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. До этого под стражу были заключены ещё два фигуранта — Михаил Поляков и Александр Санин.