Суд отправил под арест третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"
Ещё одного предполагаемого администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Дениса Савинского арестовали по делу о вымогательстве. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. До этого под стражу были заключены ещё два фигуранта — Михаил Поляков и Александр Санин.
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Денису Владимировичу Савинскому, подозреваемому по ст. 163 УК РФ (вымогательство)", — огласила постановление судья.
Напомним, 14 июля стало известно о задержании администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Его обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО до 13 сентября. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год админ канала получил от IT-компании 40 миллионов рублей за "блок на негатив". По делу проходит несколько человек, в том числе сам Поляков и его помощник Александр Санин.
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