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15 июля, 10:55

Администратора "Кремлёвской прачки" отправили в СИЗО

Суд арестовал до 13 сентября администратора "Кремлёвской прачки" Полякова

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Видео предоставлено Лайфу

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 15 июля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ, на срок до 13 сентября 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

При этом суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте для Полякова.

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Напомним, Михаила Полякова задержали вчера, 14 июля, его обвиняют в вымогательстве. По уголовному делу также проходят ещё несколько человек, их личности не раскрываются.

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Никита Никонов
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