Администратора "Кремлёвской прачки" отправили в СИЗО
Суд арестовал до 13 сентября администратора "Кремлёвской прачки" Полякова
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
Суд арестовал администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Видео предоставлено Лайфу
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 15 июля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ, на срок до 13 сентября 2023 года", — сообщили в пресс-службе.
При этом суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте для Полякова.
Напомним, Михаила Полякова задержали вчера, 14 июля, его обвиняют в вымогательстве. По уголовному делу также проходят ещё несколько человек, их личности не раскрываются.
LIFE