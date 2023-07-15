Администратора "Кремлёвской прачки" отправили в СИЗО

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Видео предоставлено Лайфу

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 15 июля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ, на срок до 13 сентября 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

При этом суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте для Полякова.