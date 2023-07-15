Следствие попросило суд арестовать администратора "Кремлёвской прачки" Полякова

Следствие просит арестовать задержанного за вымогательство администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу по пункту "б" ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", — рассказали там ТАСС.