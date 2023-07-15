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15 июля, 09:22

Следствие попросило суд арестовать администратора "Кремлёвской прачки" Полякова

Следствие просит арестовать задержанного за вымогательство администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу по пункту "б" ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", рассказали там ТАСС.

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Напомним, Михаила Полякова задержали вчера, 14 июля, его обвиняют в вымогательстве. По уголовному делу также проходят ещё несколько человек, их личности не раскрываются.

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Матвей Константинов
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