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29 мая, 11:34

Вымогавшие деньги у Канделаки сотрудники телеграм-каналов получили по 8 лет

Хамовнический суд Москвы приговорил сотрудников телеграм-каналов, вымогавших деньги у телеведущей Тины Канделаки и её мужа Василия Бровко, к восьми годам колонии строгого режима каждого и штрафам по 500 тысяч рублей. Наказание соответствует запрошенному прокурором.

Осуждённые в момент оглашения решения суда. Видео © LIFE

"Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей", говорится в решении.

Напомним, в 2020 году осуждённые приобрели несколько телеграм-каналов для публикации порочащих честь публичных персон материалов и дальнейшего вымогательства денег за их удаление. В частности, они выложили соответствующую информацию о директоре по особым поручениям "Ростеха" Василии Бровко и Тине Канделаки. Преступники требовали с них 470 тысяч рублей и занимались шантажом.

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Ранее МВД отчиталось о задержании администраторов ряда телеграм-каналов, занимавшихся вымогательством денег у публичных лиц. Для привлечения аудитории их ресурсы получали "токсичные" названия, а публикуемая в них дискредитирующая информация удалялась за деньги.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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