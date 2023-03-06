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6 марта, 16:18

Суд в Москве снова продлил арест журналисту Баязитовой по делу о вымогательстве

<p>Журналист Александра Баязитова. Фото © LIFE</p>

Журналист Александра Баязитова. Фото © LIFE

Суд в Москве снова оставил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, которую обвиняют в вымогательстве. Срок заключения фигурантке дела продлили на два месяца — до 7 мая 2023 года, несмотря на просьбы о переводе под домашний арест в связи с хроническими заболеваниями.

"Следствие уже седьмой месяц настаивает на том, что я могу скрыться. Почему следствие так не доверяет ФСИН? Ведь домашний арест — это тоже мера пресечения. Я против того, чтобы следствие было окончено, и хочу, чтобы оно было эффективным, я единственный человек, который в этом заинтересован. Я никак не могу повлиять на свидетелей и те улики, которые были уже изъяты", — объяснила журналист.

Следователь попросил приобщить к делу справку о состоянии здоровья Баязитовой, в которой значится диагноз "расстройство пищевого поведения". Также у фигурантки дела диабет второго типа, но о нём в документе не говорится.

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Ранее Лайф писал, что за Баязитову вступилось не только журналистское сообщество, но и Госдума. Так, депутат Евгений Попов предложил изменить журналисту меру пресечения из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Андрей Бражников
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