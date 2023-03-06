Суд в Москве снова продлил арест журналисту Баязитовой по делу о вымогательстве

Суд в Москве снова оставил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, которую обвиняют в вымогательстве. Срок заключения фигурантке дела продлили на два месяца — до 7 мая 2023 года, несмотря на просьбы о переводе под домашний арест в связи с хроническими заболеваниями.

"Следствие уже седьмой месяц настаивает на том, что я могу скрыться. Почему следствие так не доверяет ФСИН? Ведь домашний арест — это тоже мера пресечения. Я против того, чтобы следствие было окончено, и хочу, чтобы оно было эффективным, я единственный человек, который в этом заинтересован. Я никак не могу повлиять на свидетелей и те улики, которые были уже изъяты", — объяснила журналист.