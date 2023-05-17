В РФ за вымогательство задержаны администраторы ряда телеграм-каналов

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий пресекли деятельность группы, причастной к созданию сети анонимных телеграм-каналов и вымогательству денег у российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кадры обысков по месту жительства одного из задержанных. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учётные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании", — рассказала она.

Для привлечения аудитории указанные ресурсы получали "токсичные" названия. Там публиковалась недостоверная информация, дискредитирующая региональных руководителей и крупных предпринимателей. У них же, добавила Волк, вымогались деньги для установки "блока на негатив" — нераспространения компрометирующей информации.

Задержанными оказались диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессиональный журналист, занимавшийся написанием текстов. Все они заключены под стражу, заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи "Вымогательство".

В ходе обысков в офисах и местах проживания фигурантов изъяты "холодный" криптокошелёк, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты и "другие предметы, имеющие доказательственное значение".