Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Суд продлил арест Суханову, Романовскому и Бигаеву по делу о вымогательстве у "Ростеха"
Тверской районный суд Москвы оставил в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, которых обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2023 года удовлетворено ходатайство следователя", — сообщила пресс-служба инстанции.
Под стражей фигуранты дела пробудут до 24 июня текущего года.
Напомним, в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Позднее арестовали третьего журналиста из её команды. По сообщениям СМИ, они были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет!", где и появился пост, ставший поводом для иска. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову.
ТАСС / Сергей Карпухин