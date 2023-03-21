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21 марта, 18:06

Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Суд продлил арест Суханову, Романовскому и Бигаеву по делу о вымогательстве у "Ростеха"

Тверской районный суд Москвы оставил в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, которых обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2023 года удовлетворено ходатайство следователя", — сообщила пресс-служба инстанции.

Под стражей фигуранты дела пробудут до 24 июня текущего года.

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Напомним, в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Позднее арестовали третьего журналиста из её команды. По сообщениям СМИ, они были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет!", где и появился пост, ставший поводом для иска. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Варвара Романова
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