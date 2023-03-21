Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Тверской районный суд Москвы оставил в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, которых обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.