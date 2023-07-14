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14 июля, 15:53

Задержан администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка", пишут СМИ

ТАСС: В Москве задержали администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка"

Администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Обвинения задержанному пока не предъявлялись", — сказал источник агентства.

По его словам, автор канала Михаил Поляков находится в ГСУ столичного управления МВД, с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия. По делу задержали ещё несколько человек, их личности не раскрываются.

Вымогавшие деньги у Канделаки сотрудники телеграм-каналов получили по 8 лет

Вымогавшие деньги у Канделаки сотрудники телеграм-каналов получили по 8 лет

Ранее Лайф писал, что в Москве по подозрению в коррупции был задержан замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин. По версии следствия, гендиректор одной из компаний хотел передать Паршину 3,5 млн рублей за помощь в выделении грантов. И бизнесмен, и Паршин отправлены под домашний арест.

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ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке
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