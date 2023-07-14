Задержан администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка", пишут СМИ

Администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Обвинения задержанному пока не предъявлялись", — сказал источник агентства.