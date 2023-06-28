Объявленному в розыск топ-менеджеру F.A.C.C.T. в России вменяют вымогательство
Руководителю департамента компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB. — Прим. Лайфа) Никите Кислицину, которого в России объявили в розыск, а в Казахстане задержали по запросу США, на родине вменяются неправомерный доступ к охраняемой информации и вымогательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.
"Никита Кислицин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), пп. "а", "г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 июня стало известно, что глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин был объявлен в розыск по уголовному делу. В самой компании F.A.C.C.T. подчеркнули, что речь идёт о деле десятилетней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым специалистом. Позже выяснилось, что россиянин уже был задержан в Казахстане 22 июня, но по запросу США, которые требуют его экстрадиции.
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