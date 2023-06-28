Объявленному в розыск топ-менеджеру F.A.C.C.T. в России вменяют вымогательство

Руководителю департамента компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB. — Прим. Лайфа) Никите Кислицину, которого в России объявили в розыск, а в Казахстане задержали по запросу США, на родине вменяются неправомерный доступ к охраняемой информации и вымогательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.