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28 июня, 11:45

Объявленный в розыск топ-менеджер F.A.C.C.T. задержан в Казахстане, но по запросу США

Суд заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина по делу о киберпреступлении

<p>Никита Кислицин. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KfIMyiHE2G0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Медиагруппа ПЛАС</a></p>

Никита Кислицин. Фото © YouTube / Медиагруппа ПЛАС

Московский суд заочно арестовал сотрудника российской компании F.A.C.C.T, которая стала преемницей Group-IB и разрабатывает технологии в области кибербезопасности, Никиту Кислицина за неправомерный доступ к компьютерной информации.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно для Никиты Кислицина", — сообщили в пресс-службе инстанции.

Тем временем стало известно, что россиянин уже задержан в Казахстане 22 июня, но по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В самой компании F.A.C.C.T. подчеркнули, что речь идёт о деле 10-летней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым специалистом, к его нынешней работе обвинения отношения не имеют. Организация наняла адвокатов своему сотруднику и обратилась к российским дипломатам в Казахстане за помощью. В F.A.C.C.T. добавили, что узнали только сейчас об объявлении в розыск Кислицина в РФ.

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Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте до 12 августа обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича. 36-летний Али Расулов признал вину.

Татьяна Миссуми
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