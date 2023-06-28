Объявленный в розыск топ-менеджер F.A.C.C.T. задержан в Казахстане, но по запросу США
Суд заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина по делу о киберпреступлении
Никита Кислицин. Фото © YouTube / Медиагруппа ПЛАС
Московский суд заочно арестовал сотрудника российской компании F.A.C.C.T, которая стала преемницей Group-IB и разрабатывает технологии в области кибербезопасности, Никиту Кислицина за неправомерный доступ к компьютерной информации.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно для Никиты Кислицина", — сообщили в пресс-службе инстанции.
Тем временем стало известно, что россиянин уже задержан в Казахстане 22 июня, но по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В самой компании F.A.C.C.T. подчеркнули, что речь идёт о деле 10-летней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым специалистом, к его нынешней работе обвинения отношения не имеют. Организация наняла адвокатов своему сотруднику и обратилась к российским дипломатам в Казахстане за помощью. В F.A.C.C.T. добавили, что узнали только сейчас об объявлении в розыск Кислицина в РФ.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте до 12 августа обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича. 36-летний Али Расулов признал вину.