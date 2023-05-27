Колокольцев рассказал, как побороть разрастание в РФ киберпреступности

В России резко снизились темпы роста числа киберпреступлений, однако они всё равно продолжают происходить. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, на данный момент каждое третье правонарушение совершается в IT-сфере и, несмотря на работу ведомства, без участия общественности побороть эту беду не выйдет.

"Мы без участия общественности, без участия, я не боюсь такого слова, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика. И только благодаря разъяснительной работе, объяснять гражданам, как нужно реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение перевести куда-то деньги, мы не обойдёмся", — сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-1".

Колокольцев отметил, что 99% таких преступлений выявляют сотрудники полиции.