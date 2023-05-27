Колокольцев: Мошенники в кол-центрах Херсонщины похищали деньги у пенсионеров

Мошенники на протяжении нескольких лет похищали деньги у российских пенсионеров, работая в кол-центрах Херсонской области. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил важность работы с пожилыми гражданами, так как именно они легче остальных "поддаются на все эти уловки злоумышленников, зачастую с украинским акцентом".

"Когда мы входили в Херсонскую, например, область, там действительно функционировали на протяжении нескольких лет целые кол-центры, где люди приходили как на работу и занимались работой в кавычках по изъятию денежных накоплений у наших пенсионеров, у наших старших членов нашего общества. И они работали, даже не отягощая себя какими-то моральными принципами", — сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-1".