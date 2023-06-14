В Москве арестован убийца депутата из Югры

Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте до 12 августа обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича. Об этом рассказали в столичном СК.

Суд арестовал Али Расулова по делу об убийстве депутата Александра Колодича. Видео © t.me / Mash

"Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи столичного СК продолжают проведение необходимых следственных действий", — уточнили в ведомстве.

Mash показал кадры из зала заседаний. 36-летний Али Расулов признал вину, но не сразу. Сначала он спросил у переводчика, за что его хотят отправить в СИЗО, а потом добавил: "Если по закону, то арестовывайте".