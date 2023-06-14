В Москве арестован убийца депутата из Югры
Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве депутата Колодича
Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте до 12 августа обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича. Об этом рассказали в столичном СК.
Суд арестовал Али Расулова по делу об убийстве депутата Александра Колодича. Видео © t.me / Mash
"Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи столичного СК продолжают проведение необходимых следственных действий", — уточнили в ведомстве.
Mash показал кадры из зала заседаний. 36-летний Али Расулов признал вину, но не сразу. Сначала он спросил у переводчика, за что его хотят отправить в СИЗО, а потом добавил: "Если по закону, то арестовывайте".
Напомним, депутат из Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич был убит в собственном загородном доме в Новой Москве, его тело нашли с ножевыми ранениями прямо в подвале. Жена убитого выжила после нападения и была госпитализирована. Задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний Али Расулов, который работал на приусадебном участке чиновника. Свой поступок он объяснил возникшей ссорой.
t.me / Mash