"Поругались": Опубликовано видео с допроса убийцы депутата из ХМАО

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве депутата из ХМАО Александра Колодича и покушении на убийство его жены в Новой Москве. Видео с задержанным опубликовал Следственный комитет РФ.

Задержание и допрос подозреваемого в убийстве депутата Александра Колодича. Видео © Telegram / Следком

"По данным следствия, утром 12 июня 2023 года в подвале частного дома в посёлке Сосенское в Новой Москве обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что у погибшего возник конфликт с помощником по дому. Во время ссоры тот ударил его ножом. Инцидент произошёл в подвале. Услышав шум, туда пришла жена убитого, её подозреваемый тоже попытался убить, но только ранил.

"После совершённого преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся. После этого он рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего. Женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", — добавили в СК.