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9 июня, 10:21

На Камчатке парень попытался зарезать двух подростков из ревности к девушке

В Петропавловске-Камчатском 19-летний парень попытался зарезать двух подростков из ревности к своей девушке. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Инцидент произошёл в подъезде жилого дома на улице Молчанова. Злоумышленник ударил 14-летнего пострадавшего ножом в живот, а 13-летнего — в руку. Одного из них доставили в реанимацию.

"После случившегося молодой человек скрылся с места происшествия, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции. В ходе допроса установлено, что мотивом нападения стала ревность", говорится в опубликованном сообщении.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Матвей Константинов
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