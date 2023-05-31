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31 мая, 09:45

В Подмосковье восьмиклассник напал с ножом на спавших бабушек и дедушку

<p>Школьник, который напал на родственников в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Школьник, который напал на родственников в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области госпитализировали троих человек, на которых напал 14-летний школьник в два часа ночи. Подробности жуткой истории раскрывает телеграм-канал SHOT.

Случилось это в частном доме в деревне Щемелинки. Восьмиклассник внезапно набросился с ножом на 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку. Пенсионеры справились с ним и вызвали скорую. В результате бабушек увезли в больницу с ранениями в живот и плечо, а дедушку — в грудь и бедро.

Школьник живёт с 2022 года с бабушкой и дедушкой после того, как его отца отправили в СИЗО. Мать в воспитании сына участия не принимает. После произошедшего полицейские изъяли нож, топор, телефон и планшет. Теперь выясняется, зачем мальчик пытался убить родственников.

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Ранее в Волгоградской области школьник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка. Её спасли другие выпускники.

Светлана Оперук
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