В Подмосковье восьмиклассник напал с ножом на спавших бабушек и дедушку

В Московской области госпитализировали троих человек, на которых напал 14-летний школьник в два часа ночи. Подробности жуткой истории раскрывает телеграм-канал SHOT.

Случилось это в частном доме в деревне Щемелинки. Восьмиклассник внезапно набросился с ножом на 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку. Пенсионеры справились с ним и вызвали скорую. В результате бабушек увезли в больницу с ранениями в живот и плечо, а дедушку — в грудь и бедро.

Школьник живёт с 2022 года с бабушкой и дедушкой после того, как его отца отправили в СИЗО. Мать в воспитании сына участия не принимает. После произошедшего полицейские изъяли нож, топор, телефон и планшет. Теперь выясняется, зачем мальчик пытался убить родственников.