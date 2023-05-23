В Волгоградской области школьник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка

Поножовщина произошла на линейке в честь последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Как сообщает РИА "Новости", один из выпускников ранил свою одноклассницу, после чего его задержали. Пострадавшей оказали помощь, её жизни ничего не угрожает.