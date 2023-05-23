В Волгоградской области школьник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка
Поножовщина произошла на линейке в честь последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Как сообщает РИА "Новости", один из выпускников ранил свою одноклассницу, после чего его задержали. Пострадавшей оказали помощь, её жизни ничего не угрожает.
"Учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", — сообщили в экстренных службах.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее Лайф писал, как в Ангарске между 15-летним подростком и его приятелем произошла ссора, которая переросла в кровавую поножовщину. Во время перемены школьник воткнул холодное оружие в грудь другому ученику. Его пришлось госпитализировать.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв