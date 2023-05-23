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23 мая, 08:21
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В Волгоградской области школьник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка

Поножовщина произошла на линейке в честь последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Как сообщает РИА "Новости", один из выпускников ранил свою одноклассницу, после чего его задержали. Пострадавшей оказали помощь, её жизни ничего не угрожает.

"Учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", сообщили в экстренных службах.

Подробности инцидента выясняются.

Обидчивый восьмиклассник устроил кровавую поножовщину в сочинской школе

Обидчивый восьмиклассник устроил кровавую поножовщину в сочинской школе

Ранее Лайф писал, как в Ангарске между 15-летним подростком и его приятелем произошла ссора, которая переросла в кровавую поножовщину. Во время перемены школьник воткнул холодное оружие в грудь другому ученику. Его пришлось госпитализировать.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Марина Калегина
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