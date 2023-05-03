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3 мая, 08:40

Восьмиклассник устроил кровавую поножовщину на перемене в школе

SHOT: В Иркутской области школьник набросился с ножом на друга на перемене

Ученик восьмого класса набросился с ножом на приятеля на перемене в школе в Ангарске Иркутской области. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, поножовщине предшествовала ссора. После неё 15-летний подросток во время перемены подошёл к семикласснику и воткнул ему нож в грудь.

Нож, которым восьмиклассник ударил друга на перемене в школе в Иркутской области. Фото © SHOT

Нож, которым восьмиклассник ударил друга на перемене в школе в Иркутской области. Фото © SHOT

Пострадавшего доставили в больницу, а напавший сбежал с места преступления, но полицейские сумели его задержать по горячим следам. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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А ранее в городе Бердске Новосибирской области десятилетний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего на детской игровой площадке. Пострадавший ребёнок был госпитализирован.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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