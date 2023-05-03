Восьмиклассник устроил кровавую поножовщину на перемене в школе

Ученик восьмого класса набросился с ножом на приятеля на перемене в школе в Ангарске Иркутской области. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, поножовщине предшествовала ссора. После неё 15-летний подросток во время перемены подошёл к семикласснику и воткнул ему нож в грудь.

Нож, которым восьмиклассник ударил друга на перемене в школе в Иркутской области. Фото © SHOT

Пострадавшего доставили в больницу, а напавший сбежал с места преступления, но полицейские сумели его задержать по горячим следам. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".