В Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего

В городе Бердске Новосибирской области десятилетний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего на детской игровой площадке. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В Следкоме добавили, что пострадавший ребёнок госпитализирован для обследования и медицинской помощи. Уточняется, что угрозы жизни мальчика нет.

"По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанёс ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота", — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося. Специалисты выясняют, при каких обстоятельствах произошёл данный инцидент.