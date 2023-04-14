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14 апреля, 09:26

В Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего

В городе Бердске Новосибирской области десятилетний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего на детской игровой площадке. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В Следкоме добавили, что пострадавший ребёнок госпитализирован для обследования и медицинской помощи. Уточняется, что угрозы жизни мальчика нет.

"По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанёс ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота", — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося. Специалисты выясняют, при каких обстоятельствах произошёл данный инцидент.

Подросток-изгой хотел учинить резню в своей школе под Пермью и успел ранить одного обидчика

Подросток-изгой хотел учинить резню в своей школе под Пермью и успел ранить одного обидчика

Ранее Лайф писал о том, что в Самаре подросток ранил одноклассника ножом в школе, пострадавшего доставили в больницу.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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