Обидчивый восьмиклассник устроил кровавую поножовщину в сочинской школе

Подросток порезал одноклассника в одной из школ Краснодарского края. Подробности ЧП телеканалу "360" рассказала одна из очевидиц.

Всё произошло в сочинской школе № 53. По словам собеседницы издания, конфликт начался из-за того, что восьмиклассник задел другого, когда проходил мимо. Это взбесило подростка и он не придумал ничего лучше, кроме как взяться за холодное оружие. Школьник пырнул подростка ножом-бабочкой, после чего тот поспешил в медпункт.

"Сразу побежал в медкабинет. Выводили его почти синим", — отметила очевидица.

К счастью, всё обошлось. Пострадавшему быстро оказали первую помощь. Тем не менее на место ЧП приехала бригада скорой помощи, а также полиция. При этом, по словам собеседницы, нападавший не был изгоем, всегда казался ей спокойным, поэтому его поступок всех крайне удивил.