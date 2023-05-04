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4 мая, 12:22

Обидчивый восьмиклассник устроил кровавую поножовщину в сочинской школе

В Сочи подросток ударил ножом одноклассника, который его толкнул

<p>Подросток ударил ножом одноклассника прямо в сочинской школе. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/vyvodili-pochti-sinim-vosmiklassnik-v-sochi-udaril-drugogo-uchenika-nozhom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360" </a></p>

Подросток ударил ножом одноклассника прямо в сочинской школе. Обложка © Телеканал "360"

Подросток порезал одноклассника в одной из школ Краснодарского края. Подробности ЧП телеканалу "360" рассказала одна из очевидиц.

Всё произошло в сочинской школе № 53. По словам собеседницы издания, конфликт начался из-за того, что восьмиклассник задел другого, когда проходил мимо. Это взбесило подростка и он не придумал ничего лучше, кроме как взяться за холодное оружие. Школьник пырнул подростка ножом-бабочкой, после чего тот поспешил в медпункт.

"Сразу побежал в медкабинет. Выводили его почти синим", — отметила очевидица.

К счастью, всё обошлось. Пострадавшему быстро оказали первую помощь. Тем не менее на место ЧП приехала бригада скорой помощи, а также полиция. При этом, по словам собеседницы, нападавший не был изгоем, всегда казался ей спокойным, поэтому его поступок всех крайне удивил.

В Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего

В Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего

Ранее подобный инцидент произошёл в Иркутской области. В Ангарске между 15-летним подростком и его приятелем произошла ссора, которая переросла в кровавую поножовщину. Во время перемены школьник воткнул холодное оружие в грудь другого ученика. Его пришлось госпитализировать.

Николь Вербер
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