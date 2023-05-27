В Подмосковье первоклассник ударил ножом пьяного отца, чтобы защитить мать

В Подмосковье первоклассник бросился защищать мать от пьяного отца и ударил его ножом. Подробности истории публикует SHOT.

Всё произошло в посёлке под подмосковным городом Пушкино в пятницу, когда глава семьи решил расслабиться после рабочей недели и немного выпить. Его тяга к алкоголю не сильно порадовала супругу, которая поспешила высказать своё недовольство. Ссора дошла того, что женщина пригрозила мужу своим уходом и вышла в подъезд, хлопнув дверью. Мужчина в духе "я не договорил" пошёл за ней и пара продолжила ругаться на лестничной клетке.

Свидетелем ссоры стал не только весь подъезд, но и восьмилетний сын супругов. В какой-то момент он не выдержал криков отца, взял на кухне нож, вышел следом и ударил его в живот. В итоге мужчину госпитализировали с ножевым ранением в печень. Сейчас он находится в хирургическом отделении. Теперь в инциденте разбирается полиция. Семья никогда не числилась на учёте, родители не были судимы. Отец работает массажистом, мать — домохозяйка.