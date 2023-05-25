В Москве семилетний мальчик сбежал из дома, получив ремнём от мамы за покупки

В столичном районе Восточное Измайлово семилетний мальчик сбежал из дома после того, как мать шлёпнула его ремнём, узнав, что тот стащил у неё банковскую карту. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Накануне москвичи заметили школьника, бесцельно и странно гуляющего по району, он иногда даже всхлипывал. Когда прохожие спросили у него, что же случилось, тот поведал, как ушёл из дома, поскольку мать его бьёт. Изумлённые москвичи сразу же вызвали полицию и скорую. Правоохранители привели ребёнка домой и стали расспрашивать о произошедшем мать.

По словам женщины, мальчик украл у неё карту и накупил в магазине чипсов, жвачек и сухариков. За это мать и ударила сына ремнём. Она также рассказала, что ребёнок часто без спроса уходит из дома и долго гуляет. Как оказалось, у мальчика задержка общего развития, хотя он успешно окончил второй класс.

Воспитанием ребёнка занимаются бабушка и мама, в отношении последней теперь составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Органы опеки взяли семью на контроль.