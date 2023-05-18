Регион

Уведомления отключены

18 мая, 15:11

В Хакасии семилетний мальчик остался без глаза из-за попытки отца разделать мясо

В Хакасии семилетний мальчик остался без глаза из-за попытки отца разделать мясо, сообщает "Рен-ТВ".

Инцидент произошёл ещё в октябре прошлого года. По данным издания, 48-летний мужчина готовил ужин на кухне, где находился его маленький сын. При разделке мяса нож в руках у отца внезапно сломался и, как нарочно, обломок отлетел прямо в левый глаз ребёнку. Мальчика сразу же увезли в больницу, где врачи приняли решение удалить зрительный орган.

Несколько дней назад в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчине светит арест на срок до шести месяцев.

В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши

В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши

Лайф рассказывал, как в Троицке Челябинской области пьяный мужчина ударил ножом полицейского в лицо за отказ того делиться девушкой. В ответ страж порядка выстрелил в него из травматического пистолета. Его коллеги проводят служебную проверку.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров