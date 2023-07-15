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15 июля, 14:17

Раскрыты подробности дела администратора "Кремлёвской прачки"

Администратора "Кремлёвской прачки" подозревают в вымогательстве у АО "Ланит"

Администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаил Поляков подозревается в вымогательстве десятков миллионов рублей у руководства акционерного общества (АО) "Ланит". Об этом рассказали в Тверском районном суде Москвы.

"Поляков подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей у АО "Ланит" — лидера российской отрасли информационных технологий", — приводит сообщение суда РИА "Новости".

По версии следствия, Поляков, в период с 2020 по 2023 год получил от IT-компании 40 миллионов рублей за "блок на негатив" — отказ от публикации сведений, которые могут принести существенный вред правам и интересам АО "Ланит" и его руководству.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство в особо крупном размере", по ней Полякову грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, Михаил Поляков был задержан вчера, 14 июля. Сегодня его отправили в СИЗО до 13 сентября. Возможный сообщник Полякова — генеральный директор ООО ПСК "Наследие" Александр Санин также задержан и арестован.

Обложка ©

ТАСС / Владислав Шатило

Матвей Константинов
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